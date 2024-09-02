قوى الأمن: توقيف مطلوب استلم طردًا مُرسلًا من إحدى دول أميركا الجنوبية ويحتوي مواد ممنوعة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "ضمن إطار الخطّة الأمنيّة الّتي وضعتها الشرطة القضائية لمكافحة آفة المخدرات على جميع الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن قيام أحد المطلوبين بجرم مخدّرات، باستقبال شحنة مُرسَلة من إحدى دول ​أميركا الجنوبية​ إلى ​لبنان​؛ عبر إحدى شركات الشّحن".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّل عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان استلام الطّرد في مدينة ​بيروت​، حيث عملت القوّة على توقيف مستلم الطّرد، ويُدعى: "م. ع." (مواليد عام 1987، لبناني)، الّذي تبيّن أنّه يعمل لصالح أحد تجّار المخدّرات المطلوب والمتواري عن الأنظار (ج. ش.)، وأنّه مطلوب للقضاء بخلاصة حكم بجرم تزوير تقضي بحبسه لمدّة عشر سنوات ودفع غرامة؛ ومذكّرة إلقاء قبض بجرم مخدّرات".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّه "تمّ ضبط الطّرد، وهو عبارة عن سائل مشبوه مرسَل إلى التّاجر المذكور"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوف، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ سائر المتورّطين، بناءً على إشارة القضاء المختص".