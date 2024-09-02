شركة أمبري: سفينة تجارية تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد 50 ميلا غرب الحديدة في اليمن

أفادت شركة أمبري، بأن "سفينة تجارية تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد 50 ميلا غرب الحديدة في اليمن"، مشيرة الى ان "الهجوم على السفينة وقع على بعد 3 أميال من آخر موقع معلن لسفينة ثانية تعرضت لهجوم صباح اليوم".

وصباح اليوم، أعلنت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة، أنّها تلقّت تقريرًا عن واقعة على بُعد 70 ميلًا بحريًّا شمال غربي الصليف في اليمن، مشيرةً إلى أنّ السّلطات تُحقّق في الأمر.