أفادت شركة أمبري، بأن "سفينة تجارية تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد 50 ميلا غرب الحديدة في اليمن"، مشيرة الى ان "الهجوم على السفينة وقع على بعد 3 أميال من آخر موقع معلن لسفينة ثانية تعرضت لهجوم صباح اليوم".
وصباح اليوم، أعلنت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة، أنّها تلقّت تقريرًا عن واقعة على بُعد 70 ميلًا بحريًّا شمال غربي الصليف في اليمن، مشيرةً إلى أنّ السّلطات تُحقّق في الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أمبري: سفينة تجارية تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد 50 ميلا غرب الحديدة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.