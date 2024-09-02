زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، أغارت طائرات حربيّة لسلاح الجو على مبان عسكريّة لـ"حزب الله" في يارون وعيتا الشعب وحانين وطيرحرفا وبليدا في جنوب لبنان".
وكان قد أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، أمس، أنّ "الغارة الإسرائيليّة المعادية الّتي استهدفت بلدة عيتا الشعب، أدّت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح. أمّا الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت بلدة بيت ياحون، فأدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح". وأفاد بـ"استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين بجروح، جرّاء الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت بلدة بيت ليف".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: أغرنا على مبان عسكرية لـ"حزب الله" في 5 مناطق في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.