الجيش الإسرائيلي: أغرنا على مبان عسكرية لـ"حزب الله" في 5 مناطق في جنوب لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، أغارت طائرات حربيّة لسلاح الجو على مبان عسكريّة لـ"حزب الله" في يارون وعيتا الشعب وحانين وطيرحرفا وبليدا في ​جنوب لبنان​".

وكان قد أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع ل​وزارة الصحة العامة​، أمس، أنّ "الغارة الإسرائيليّة المعادية الّتي استهدفت بلدة عيتا الشعب، أدّت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح. أمّا الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت بلدة بيت ياحون، فأدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح". وأفاد بـ"استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين بجروح، جرّاء الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت بلدة بيت ليف".