زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر، اليوم جنوب بانجونا في بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 41 كيلومتر، عند تقاطع دائرة عرض 839ر6 درجة جنوبا وخط طول 517ر155 درجة شرقا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

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