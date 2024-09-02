غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف مبان تابعة للاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان، كما حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير الإسرائيلي فوق مدينة صور.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بصاروخين على يارون لجهة مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس، أتبعها بغارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل .

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين على منزل في محيط الساحة العامة في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني مبنى يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة، كما استهدف مبنى يستخدمه الاحتلال في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

كما استهدف حزب الله اللبناني أيضا انتشارًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.

شولتز: وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن

دعا المستشار الألمانى أولاف شولتز، إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة واصفا إياه بأنه السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وكتب المستشار الألمانى - فى منشور على صفحته الشخصية على منصة x للتواصل الاجتماعى- "إن الأخبار عن الرهائن الستة الذين عُثر عليهم مقتولين فى قطاع غزة تملؤنا بالحزن والغضب.

وأضاف أنه "وفى الوقت نفسه، أصبح من الواضح أن وقف إطلاق النار -الذى يمهد الطريق لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس - يتعين أن يكون على رأس الأولويات الآن" و"ينبغى أن تتراجع الاعتبارات الأخرى".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أعلن العثور على جثث 6 من الرهائن لدى حركة حماس، بعد أن كان يُعتقد أنهم ما يزالون أحياء.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجارى- فى مؤتمر صحفى- إن "التقييم الأولى يشير إلى أن الرهائن الست الذين استعيدت جثثهم قتلوا على يد حماس قبل وقت قصير من وصول القوات".

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية بينهم فتاة، وسيدة اعتقلها الاحتلال رهينة، إضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم /الاثنين/ - أن الاحتلال استدعى مجموعة من الفتيات من محافظة الخليل، منهن طالبات، وأسيرات سابقات، موضحا أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة، ارتفعت إلى نحو 130 حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين منذ 6 أيام، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الفلسطينيين.