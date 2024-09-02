موسكو: الغاز الروسي يمثل 15% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الاثنين ، أن واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي مستمرة في النمو، وتصل حصتها من إجمالي واردات الاتحاد إلى 15%.

وقال بيريتشيفسكي ، لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، إنه على الرغم من خطة الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في مايو 2022 لتقليل واردات الهيدروكربون من روسيا، تُظهر إحصاءات التجارة الأوروبية أن واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي تتجه نحو الارتفاع".

وأضاف: " استورد الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام كمية أكبر من الغاز الطبيعي من روسيا مقارنةً بالفترة من يناير إلى يونيو 2023، مشيرا إلى أن فرنسا تعمل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي .

وأوضح بيريتشيفسكي أنه وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA، الولايات المتحدة الأمريكية)، في الربع الأول من هذا العام، زاد المشغلون الاقتصاديون الفرنسيون مشترياتهم من 2 إلى 4.4 مليار متر مكعب، ويشير الخبراء إلى أن جزءا كبيرا من الغاز الطبيعي المسال مخصص لإعادة التصدير.