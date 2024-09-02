معهد فلسطين للأمن القومي: مؤشرات إيجابية على احتمال عقد صفقة لإطلاق سراح المحتجزين

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد مدير معهد فلسطين للأمن القومي، اللواء حابس الشروف، أن هناك مؤشرات إيجابية على احتمال عقد صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، وذلك مع تزايد المظاهرات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو بشأن عرقلة جميع الجهود المبذولة للإفراج عنهم من قطاع

وقال الشروف اليوم الاثنين: إن المظاهرات التي تشهدها حاليا تل أبيب لها انعكاسات اقتصادية وسياسية سلبية على الصعيدالإسرائيلي"، وبالتالي ستؤثر بشكل كبير على حكومة نتنياهو لعقد صفقة عاجلة لإطلاق سراح المحتجزين خاصة بعد تحميلها المسؤولية الكاملة عن مقتل 6 منهم في غزة.

وأضاف "أن نتنياهو يواجه موجه غضب كبيرة بسبب العراقيل التي يضعها أمام إتمام صفقة تبادل الأسرى" متوقعا أن (واشنطن) ستبذل كل ما في وسعها خلال الفترة القادمة لإتمام هذه الصفقة خوفا على مصالحها الداخلية ومن منطلق دعمها الدائم للاستقرار في إسرائيل.

وشدد الشروف على ضرورة أن يتراجع نتنياهو عن شروط إعاقة التفاوض ويوافق على ما تم التوصل إليه بشأن هذه الصفقة لإتمامها في القريب العاجل، مضيفا أن إسرائيل ضربت عرض الحائط جميع المقترحات التي قدمت بشأن صفقة تبادل الأسرى.