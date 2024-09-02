الصين تدعو الاتحاد الأوروبي للتحلي بالموضوعية والحذر في تصريحاته بشأن بحر الصين الجنوبي

ياسر رشاد - القاهرة -

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالموضوعية والإنصاف وتوخي الحذر في تصريحاته المتعلقة بالأوضاع في بحر الصين الجنوبي.

وأعربت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي - في بيان نشرته اليوم الاثنين عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية ورفضها للاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي، ردًا على إدانة بروكسل لإجراءات سفن خفر السواحل الصينية "الخطيرة" ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.

وحثت بكين، بحسب البيان، الجانب الأوروبي على مواجهة الحقائق والتحلي بالموضوعية والإنصاف وتوخي الحذر في أقواله وأفعاله بشأن قضية بحر الصين الجنوبي والاحترام الجاد لحقوق الصين ومصالحها ، وكذلك الجهود التي تبذلها الدول الإقليمية للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في قضية بحر الصين الجنوبي ، وليس له الحق في التدخل في هذه القضية ، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي، بتجاهله للحقائق وخلطه بين الحق والباطل، يدعم علنا الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الفلبين والتي تنتهك السيادة الإقليمية للصين"، قائلا إن "الاتحاد الأوروبي يستمر في الترويج لقضية حرية الملاحة وقضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي .. وهذا لا يتعارض فقط مع الرغبة المشتركة للدول الإقليمية في الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، ولكنه أيضا لا يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي ولا مصداقيته الدولية.

كما أكد البيان شرعية سيادة الصين على أرخبيل سبراتلي الاسم الصيني نانشا كونداو وشعاب سابين (شيانبين جياو)، حيث وقعت اشتباكات بين السفن الصينية والفلبينية في الأيام الأخيرة ، وأضاف "ستواصل الصين اتخاذ إجراءات حازمة وفقًا للقانون لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، وللحفاظ على جدية إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي".

في وقت سابق، أدانت خدمة العمل الخارجي الأوروبي الأعمال الخطيرة التي قامت بها سفن خفر السواحل الصينية ضد العمليات البحرية المشروعة للفلبين في بحر الصين الجنوبي في 31 أغسطس، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين.