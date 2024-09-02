أوكرانيا تفرض عقوبات ضد 150 كيانا وشخصا في روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة ضد كيانات وأفراد في روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله - في خطاب إلى الأمة - "إن العقوبات تضمنت مجموعة قرارات تستهدف ما يقرب من 150 كيانا قانونيا وفردا يعملون في البنية التحتية للطيران في روسيا، كما شملت حزمة أخرى من العقوبات أشخاصا يتعاونون مع روسيا".

وفي سياق منفصل، أشار زيلينسكي إلى أنه استمع إلى تقرير من القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، والذي ركز بشكل أساسي على محور بوكروفسك: حيث تتناول القوات الأوكرانية مواجهة الهجوم الروسي والقضاء على أكبر عدد ممكن من القوات الروسية. وتم إطلاع الرئيس الأوكراني على آخر المستجدات بشأن العملية الجارية في منطقة كورسك الروسية.

وكانت (يوكرنفورم) قد أفادت - في وقت سابق - بأن الشركات الروسية تجد صعوبة متزايدة في تسوية المدفوعات مع الصين.

ميدانيا، أكد رئيس إدارة ولاية دونيتسك الإقليمية فاديم فيلاشكين، أن القوات الروسية قتلت أمس، خمسة من سكان منطقة دونيتسك وأصابت 11 آخرين.

وقال فيلاشكين: "في 1 سبتمبر، قتل الروس 5 من سكان منطقة دونيتسك: 4 في كوراخوف وواحد في بتريفكا، وأصيب 11 آخرون في المنطقة خلال اليوم".. مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لضحايا العمليات الروسية في منطقة دونيتسك (2720 قتيلا و5939 جريحا)، وذلك دون الأخذ في الاعتبار ماريوبول وفولنوفاخا.