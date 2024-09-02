معهد البحوث الصناعية أصدر تقريره عن اعمال تقييم المطابقة عن شهر تموز

أعلن معهد البحوث الصناعية، في بيان، عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر آب 2024.

وجاء فيها

البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.181 بيان جمركي

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 28 بيان جمركي

البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 977 بيان جمركي

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 457 بيان جمركي

البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.719 بيان جمركي

البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.005 بيان جمركي

البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 83 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (2)، منظفات (3)، مأكولات (1)، أجهزة طاقة (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (58)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (5)، زيت هيدروليك (1)، مفروشات (6)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (3)، أجهزة وأدوات تلحيم (3).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 74 بيان جمركي

البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 9 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 120 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس / مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 168 - قطعة الصين – مرفأ طرابلس / منظف سائل - نسبة المادة الفعالة جاءت اقل من الحد الأدنى 0.5 % - 391 كغ – الولايات المتحدة الأميركية – مرفأ بيروت / مسحوق الكاكاو – تلوث جرثومي - 8000 كغ - تركيا – مرفأ بيروت / مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت اقل من الحد الأدنى 4.2 % - 15918 كغ - الإمارات العربية المتحدة – مرفأ بيروت / مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت اقل من الحد الأدنى 0.2 % - 5544 كرتونة- ألمانيا – مرفأ بيروت / زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 475 ونسبة اللزوجة 55.48 - 9600 كغ - العراق – مرفأ طرابلس / حفاضات أطفال - قدرة الامتصاص 2.5g/g1 وقدرة الاحتباس 1.2g/g1- 5860 كغ- هولاندا – مرفأ بيروت / حفاضات أطفال - قدرة الامتصاص 2.8g/g1وقدرة الاحتباس 1.4g/g1- 7312 كغ- مصر- مرفأ بيروت.