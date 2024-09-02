أمر ملكي سعودي بإعادة تكوين هيئة العلماء ومجلس الشورى

ياسر رشاد - القاهرة - قرر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، في أمرين ملكين إعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، بالمملكة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، إضافة إلى 20 عضوا، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من 4 سبتمبر.

أسماء الأعضاء :

وشملت القائمة صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، وعبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي، وعبدالله بن سليمان بن محمد المنيع، وصالح بن عبدالله بن محمد بن حميد، ومحمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى، وعبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق، وسعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية، وسعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، ومحمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، ويوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، ومحمد بن محمد المختار بن محمد مزيد، وجبريل بن محمد بن حسن البصيلي، وعبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان، وغالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي، وسامي بن محمد بن عبدالله الصقير، وبندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله، وعبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك، وعبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.

ووفق الأمر الملكي الثاني، يترأس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ويتألف من 150 عضوا لمدة أربع سنوات هجرية ابتداء من 4 سبتمبر.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى "دماء جديدة" في الشورى، بعد أن شمل التغيير أكثر من نصف أعضاء المجلس.