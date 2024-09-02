مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.047 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع

ياسر رشاد - القاهرة - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر أغسطس 2024م، من انتزاع 1.047 لغما في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و54 لغما مضادا للدبابات، و973 ذخيرة غير منفجرة، و16 عبوة ناسفة.

وتمكن فريق "مسام" من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و285 ذخيرة غير منفجرة و13 عبوة ناسفة مبتكرة في محافظة عدن، ونزع لغمين اثنين مضادين للدبابات و9 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة لحج تمكن الفريق من نزع 7 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط، ونزع 5 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب نزع 17 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المدينة، ونزع 35 لغما مضادا للدبابات و600 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، ونزع لغمين اثنين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان في محافظة شبوة.

كما استطاع فريق "مسام" في محافظة تعز نزع 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و33 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المندب، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و6 ذخائر غير منفجرة و3 عبوات ناسفة مبتكرة في مديرية المظفر.وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس إلى 4.413 لغما، وليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 457 ألفا و711 لغما زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.