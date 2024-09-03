الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل وقلقيلية

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مطلع فجر اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، باعتقال عدد من الفلسطينيين من بلدتي الخليل وقلقيلية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من بلدة سعير شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اعتقل الأسير المحرر أيمن عبد السلام جرادات ونجله همام، وعماد شلاش جرادات بعد مداهمة منازلهم وتدمير محتوياتها في بلدة سعير.

الاحتلال يداهم عدد من أحياء قلقيلية

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عددا من المنازل فيها واعتقلت كلا من : الشاب وائل عياش، والفتى أنس شريم، والاسير المحرر محمد سلامة، وعميد ابو عصب.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء في المدينة.