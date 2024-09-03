الجيش الأمريكي يعلن استهداف الحوثيين لسفينتين نفط خام في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - قال الجيش الأمريكي إن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن هاجموا ناقلتي نفط خام هما أمجاد التي ترفع العلم السعودي وبلو لاجون 1 التي ترفع علم بنما في البحر الأحمر أمس الاثنين ووصف الهجمات بأنها "أعمال إرهابية متهورة".



وأعلن الحوثيون في وقت متأخر من مساء أمس مسؤوليتهم عن استهداف البحيرة الزرقاء بعدة صواريخ وطائرات مسيرة لكنهم لم يذكروا ناقلة النفط السعودية.



وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين هاجموا الناقلتين بصاروخين باليستيين ونظام هجوم جوي بدون طيار في اتجاه واحد، ما أدى إلى إصابة السفينتين.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.



وكانت السفينتان محملتين بالنفط الخام، حيث كانت السفينة "أمجاد" تحمل نحو مليوني برميل من النفط، بحسب بيان الجيش الأميركي.



وقال مصدران لرويترز في وقت سابق إن السفينتين كانتا تبحران بالقرب من بعضهما البعض عندما أصيبتا لكنهما تمكنتا من مواصلة رحلتهما دون تقييم الأضرار الجسيمة أو أي إصابات.



ولم تستجب شركة البحري، الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، مالكة الناقلة أمجاد، لطلب التعليق فورًا، وتبلغ الطاقة القصوى للناقلة العملاقة مليوني برميل.



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من شركة سي تريد مارين اليونانية التي تدير الناقلة بلو لاجون 1، وتبلغ السعة القصوى للناقلة من طراز سويز ماكس مليون برميل.



وقال أحد المصادر لرويترز إنه من غير المرجح أن يكون أمجاد مستهدفا بشكل مباشر.

لقد تابعت المملكة العربية السعودية، بقلق إطلاق الحوثيين للصواريخ فوق أراضيها لاستهداف السفن في البحر الأحمر.

فيما حاولت المملكة العربية السعودية انتشال نفسها من حرب فوضوية في اليمن وعداء مدمر مع الداعم الرئيسي للحوثيين، إيران.



وكان الحوثيون شنوا أول غارات جوية بطائرات بدون طيار وصواريخ على الممر المائي في نوفمبر، ويقولون إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم في حرب إسرائيل على غزة والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير معظم القطاع وتسببت في أزمة إنسانية في أعقاب الهجوم المميت الذي شنته حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في السابع من أكتوبر.



وفي أكثر من 70 هجوما، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.



سبب هجوم الحوثيين على سفينة بلو لاجون

وقال مركز المعلومات البحري المشترك الذي تديره القوات البحرية الدولية لتتبع هجمات الحوثيين إن ثلاثة هجمات بصواريخ باليستية ضربت ناقلة النفط "بلو لاجون 1" اليوم الاثنين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الصليف في شمال اليمن.

وقال المركز في تقريره "يعتقد أن السفينة M/V BLUE LAGOON I استهدفت بسبب قيام سفن أخرى ضمن هيكل شركتها بزيارات إلى موانئ إسرائيل في الآونة الأخيرة".

جميع أفراد الطاقم على متن السفينة بخير، تعرضت السفينة لأضرار طفيفة ولكنها لا تحتاج إلى مساعدة".

