“الجامعة العربية” تشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية بالأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تُشارك جامعة الدول العربية ببعثة من مراقبيها برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي، لمراقبة الانتخابات البرلمانية بالأردن المقرر إجراؤها في الـ 10 من الشهر الجاري.

وقالت الجامعة العربية، في بيان اليوم: “إن مشاركتها جاءت تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء وانطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد”.

وأوضحت أن البعثة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، للاطلاع على الجهود المبذولة من قبل مختلف شركاء العملية الانتخابية لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

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