سفير روسيا في واشنطن: مسؤولون أوكرانيون زاروا أمريكا للحصول على مساعدات

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا وأوكرانيا.. قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف إن مسؤولين أوكرانيين جاءوا مؤخرا إلى الولايات المتحدة للحصول على "مساعدات"، مطالبين واشنطن بتشديد موقفها تجاه روسيا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال أنتونوف في تعليق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلة “تيليجرام”، في إشارة إلى زيارة وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف ورئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك إلى الولايات المتحدة مؤخرا:"جاء الأوكرانيون إلى هنا من أجل الحصول على مساعدات، وتوسلوا للحصول على الصواريخ والذخيرة والمال، وحثوا المسؤولين على تشديد السياسات تجاه روسيا، ووجدوا الدعم الكامل هنا".

وأكد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "يظل هدف واشنطن الساخر هو نفسه إلحاق الأذى بالاتحاد الروسي بأسلحتها التي وضعت في أيدي الأوكرانيين".

وبحسب أنتونوف، فإن موسكو لا تعلم بالاتفاقات الأخيرة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الصراع مع روسيا إلا بعد وقوعها.

وأضاف المبعوث الروسي: "لا استبعد أن يكون ممثلو نظام كييف قد تلقوا هذه المرة وعودًا إضافية بدعم العمليات العسكرية ضد روسيا، وأنا على يقين من أن كل هذا سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في المستقبل في شكل "حزمة" أخرى من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".