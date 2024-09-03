الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم السابع على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، باقتحام قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إن عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت القرية، برفقة قوة راجلة، ونشرت قناصة على اسطح بعض البنايات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي، ما اسفر عن استشهاد 18 مواطنا، وتدمير كبير بممتلكات المواطنين والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.



الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة بالرصاص الحي وقنابل الغاز

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المخيم، وسط اطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في شارع السوق داخل المخيم.



الاحتلال يعتقل 8 مواطنون من قلقيلية

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنين من محافظة قلقيلية، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عددا من المنازل واعتقلت كلا من: وائل عياش، والفتى أنس شريم، والاسير المحرر محمد سلامة، وعميد ابو عصب، وسعيد شريم، وعارف نوفل، ومحمد نسيم.

كما داهم الاحتلال عددا من الأحياء في المدينة منها: قرعان وشريم وغياظة، والشارع الغربي و الواد ونابلس، والمسلخ، والاقصى الطبي القديم، وحلويات الراعي.

وشهدت بلدة عزون شرق قلقيلية اقتحام قوات الاحتلال ، واعتقال المواطن وليد سعيد سلامة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.