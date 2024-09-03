القبض على 403 متهم في جرائم غير أخلاقية تعود لـ 3 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تقرير الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، أنه تم القبض على 403 أشخاص منذ عام 2021 بتهمة إنشاء مقاطع فيديو غير أخلاقية باستخدام تقنية التزييف العميق بشكل غير قانوني.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية لمكافحة المواد الغير أخلاقية المزيفة التي تستهدف الفتيات الشبات عبر الإنترنت.



ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء بالتقرير الذي قدمته وكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية إلى النائبة هوانج جونج-أه من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، تم القبض على 7,530 شخصا بين عامي 2021 و2023 بتهمة العنف الجنسي عبر الإنترنت، مثل تداول فيديوهات استغلال جنسي للأطفال، وفيديوهات تم التقاطها باستخدام كاميرات خفية.



ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم القبض على 257 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة ببفيديوهات التزييف العميق، وبعد القبض على 146 شخصا إضافيا بين يناير ويوليو من هذا العام، ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم منذ عام 2021 بتهمة إنشاء مقاطع غير أخلاقية باستخدام التزييف العميق بشكل غير قانوني إلى 403 أشخاص.

اعتقال 12 شخص بتهمة العنف الجنسي عبر الإنترنت

كما أظهر التقرير أنه تم اعتقال 12 فقط، أو 4.7% رسميا للتحقيق من بين من قبض عليهم بين عامي 2021 و2023، في حين بلغ معدل الاعتقال هذا العام 2.7% فقط، ومن بين إجمالي 7,530 شخصا تم القبض عليهم بين عامي 2021 و2023 بتهمة العنف الجنسي في الفضاء الإلكتروني، تم القبض على ما يقرب من 44% منهم بتهمة تداول فيديوهات استغلال جنسي للأطفال، يليهم 32.1% بتهمة التصوير غير القانوني، ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم اعتقال 5.5% فقط رسميا للتحقيق معهم.

وأكدت "هوانج" أن هيئات التحقيق تميل إلى التقليل بشكل غير ملائم من خطورة العنف الجنسي في الفضاء الإلكتروني، قائلة :"إنه يجب التعامل مع الجرائم الجنسية الرقمية كجرائم خطيرة، نظرا لسرعة انتشارها وحقيقة أنها يمكن أن تُرتكب "باستخدام هاتف ذكي وكمبيوتر فقط.