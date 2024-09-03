مسئولة بيلاروسية: وصلنا إلى أعلى مستوى من الحوار السياسي مع الصين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت ناتاليا كوشانوفا،رئيسة الجمعية الوطنية في بيلاروس أن بلادها وصلت إلى أعلى درجة من الحوار السياسي مع الصين.

وقال كوشانوفا - في اجتماع مع السفير الصيني لدى بيلاروس شيه شياويونج: "أود أن أؤكد مرة أخرى أننا نفتخر ونعتز بالصداقة بين بيلاروس والصين"،وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء بلتا البيلاروسية اليوم "الثلاثاء".

وأعادت كوشانوفا الفضل في قوة العلاقات بين بيلاروس والصين إلى رئيسي البلدين: ألكسندر لوكاشينكو وشي جين بينج، مشددة على جهودهما المستمرة لتعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.