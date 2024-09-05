شكرا لقرائتكم خبر عن دونيتسك.. مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني على أحد الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون روس إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 5 آخرون اليوم الأربعاء، عندما قصفت القوات الأوكرانية سوقًا في منطقة دونيتسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، عبر تطبيق تيليجرام، إن القوات الأوكرانية قصفت السوق، ما أدى إلى مقتل رجلين وامرأة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل الإعلام الروسية الدمار الواسع في السوق.

وقال بوشيلين إن حافلة عامة تضررت أيضًا بسبب القصف. قصف متكرر وتعرضت منطقة دونيتسك للقصف بشكل متكرر منذ عام 2014، عندما قرر انفصاليون مسلحون موالون لروسيا هناك الانفصال عن الحكومة المركزية في كييف بعد سقوط الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو.

وتحاول أوكرانيا استعادة السيطرة على المنطقة منذ أعوام.

وضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل غير قانوني، منطقة دونيتسك بأكملها بعد بدء غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في عام 2022 وأعلنها جزءًا من روسيا.

وتسعى روسيا الآن إلى السيطرة على المنطقة تمامًا، وفرضت قواتها هناك سيطرتها على المزيد من القرى خلال الأسابيع والأشهر الماضية.