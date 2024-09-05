شهداء الأقصى: استهدفنا جرافة D9 في مدخل مخيم الفارعة بعبوة "الخالد"

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن مقاتلو كتائب شهداء الأقصى في مخيم الفارعة، من استهداف جرافة D9 في مدخل المخيم بعبوة "الخالد" شديدة الانفجار، محققين إصابات مباشرة.

دول علقت مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" وأخرى منحتها المزيد .. من هي ؟

واستعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أسماء الدول التي سبقت بريطانيا في خطوت منع أو تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك أبرز داعمي "تل ابيب" الذين استمروا في تزويدها بالأسلحة، وأخرى لمنعت .

دول علقت تزويد إسرائيل بالسلاح

واكبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قرار الحكومة البريطانية التعليق الفوري لبعض صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" على خلفية انتهاكها القانون الإنساني الدولي، بإجراء جردة شاملة للدول التي سبقت بريطانيا إلى هذا القرار، وأعلنت عن وقف أو تقييد صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال.

وذكّرت الصحيفة بإعلان إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها أوقفت إرسال الأسلحة إلى "إسرائيل"، وأشارت إلى استمرار بعض صادرات الأسلحة، بسبب احترام الطلبات القائمة، واشتراطها ألا تستخدم الأسلحة ضد المدنيين.

وفي هولندا، أمرت محكمة الحكومة الهولندية بتعليق تصدير أجزاء من مقاتلات "إف-35" إلى "إسرائيل"، بسبب المخاطر الواضحة المتمثلة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، رداً على دعوى قضائية رفعتها منظمة "أوكسفام نوفيب" وجماعتان حقوقيتان أخريان، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في استئناف الحكومة الهولندية ضد القرار.

و في بلجيكا، فقد أفادت وسائل إعلام محلية أن منطقة والونيا، علّقت في فبراير الماضي رخصتين لتصدير البارود إلى "إسرائيل"، عقب صدور أمر من محكمة العدل الدولية في الشهر السابق يأمر "إسرائيل" ببذل المزيد من الجهود لمنع مقتل المدنيين في غزة.

وفي مارس الماضي، قالت وزارة الخارجية الكندية إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" منذ الـ8 من يناير، مشيرةً إلى أنّ التوقف سيستمر إلى أن تتمكن من ضمان "الامتثال الكامل" من جانب "إسرائيل" لضوابط التصدير.

الدول التي استمرت في تزويد "إسرائيل" بالأسلحة

وفي المقابل، استعرضت الصحيفة الدول التي استمرت في تزويد "إسرائيل" بالأسلحة، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية بقيمة 6,5 مليار دولار لـ"إسرائيل" منذ 7 أكتوبر الماضي، وهي المورد الأكبر لـ"الجيش" الإسرائيلي، حيث تمثل 69% من إجمالي وارداته من الأسلحة بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

وفي أبريل الماضي، قال محامون حكوميون لمحكمة العدل الدولية، إنّ ألمانيا وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لـ"إسرائيل" بقيمة 275 مليون دولار منذ أكتوبر، حيث واجهت برلين تحدياً قانونياً بشأن توريدها للأسلحة إلى "إسرائيل". وزعمت ألمانيا أنّ أغلب هذه المبيعات تمت في أكتوبر، وأنّ الموافقات انخفضت بشكل حاد منذ ذلك الحين.

وكانت ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى "إسرائيل" بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت صادراتها 354 مليون دولار العام الماضي.



