4 مستويات للمخالفات.. "التعليم" تكشف تفاصيل لائحة السلوك التربوي بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، تفاصيل بشأن قرارات وزير التربية والتعليم المتعلقة بلائحة التحفيز والسلوك التربوي بالمدارس وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر الجاري.

وقال "بهاء الدين" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم سي مصر" مساء الأربعاء، "إن لائحة التحفيز والانضباط واحدة من حزم القرارات التي بدأنا في تنفيذها منذ تولي مسؤولية التربية والتعليم".

وأضاف: "أخذنا مجموعة من القرارات لحل المشاكل الكبيرة التي كانت موجودة، وخلقت حالة من حالات عدم الانضباط في كثير من المدارس وكان لا بد من التعامل مع هذه الحالة من عدم الانضباط وكلها تحتاج إلى معالجات تربوية وإجراءات لضبطها للتعلم في بيئة آمنة وحتى يحصل الطالب على حقه".

وتابع: "اللائحة ضخمة تتكون من 28 صفحة، وتتضمن 4 مستويات للمخالفات، وأي مخالفة للائحة السلوك التربوي في أي مدرسة سيكون هناك عقوبات عليها وأن يتم الخصم من درجات أعمال السنة".