13 رحلة عمرة ومكافآت مالية لأوائل الثانوية العامة في الوادى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد -محمد الباريسي:

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة تحت شعار "يوم العلم" لتكريم أوائل الطلاب بالشهادات العامّة والأزهرية والتعليم الفني، والحاصلين على منح دراسية جامعية ممن أتموا دراستهم بتفوق، وحملة الماجستير والدكتوراه بالقطاعات الحكومية، والتي أقيمت بقاعة الديوان العام الكبرى بحضور قيادات التربية والتعليم، وأولياء الأمور والمعلمين، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

ومنح المحافظ، المتفوقين مكافآت مالية مجزية، وأهدى (13) رحلة عمرة لأوائل الشهادة الثانوية وطلاب الدمج، مُقدمًا التهنئة للطلاب المتفوقين وأسرهم ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وصرّح المحافظ خلال كلمته، أن (505) طالب من أبناء المحافظة استفادوا من برنامج المنح الذي تقدمه المحافظة بالتعاون مع الجامعات الأهلية والخاصة منذ بدايته عام 2017، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير فرص تعليمية متميزة ومتكافئة للجميع؛ كما دعا لإطلاق مبادرة "رد الجميل" لحملة الماجستير والدكتوراه؛ لتبنّي أفكارهم البنّاءة التي تُسهم في إفادة المجتمع، آملاً أن تزدهر الوادي الجديد بأيدي أبناءها المخلصين.

هذا وقد شمل التكريم طارق مصافي، مدير مدرسة السادات الثانوية العسكرية، كأفضل مدير مدرسة بقطاع التعليم، وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والشعرية من آداء فريق الموهوبين بالتربية والتعليم وقرر المحافظ منحهم مكافأة لتميزهم، بالإضافة لفيلم وثائقي حول "تاريخ التعليم بالوادي الجديد"، وكلمات لمسئولي التعليم العام والأزهري بالمحافظة.