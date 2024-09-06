الصين تجلي أكثر من 400 ألف شخص في مقاطعة هاينان مع اقتراب إعصار “ياغي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجلت السلطات الصينية في مدينة هاينان الكبيرة جنوب البلاد، أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي، مع اقتراب إعصار “ياغي”، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الرسمية “شينخو”، اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة بعد اجتماع لمسؤولي مكافحة الفيضانات، أن “الإعصار يُرجح أن يكون أقوى إعصار يضرب الساحل الجنوبي للصين منذ 2014، ما سيجعل أعمال الوقاية من الفيضانات صعبًا جدًا”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط