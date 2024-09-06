شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 شخصًا جراء أمطار غزيرة في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 14 تلميذًا ومعلمهم، الليلة الماضية، مصرعهم، جراء أمطار غزيرة ضربت إقليم وداي في شرق تشاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وذكرت السلطات في بيان، هطلت أمطار غزيرة في إقليم وداي، مما تسببت بحدوث برق ضرب مدرسة، ما أدّى إلى مصرع 15 شخصًا وإصابة آخرين.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق، من تأثير "الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة" في المنطقة، مشيرة إلى أن "تشاد هي البلد الأكثر تضررًا، إذ إن أكثر من 24 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في غضون أسابيع قليلة فقط".

كما دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية وإلى توفير تمويل كافٍ لمواجهة "أزمة المناخ".

