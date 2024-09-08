توني بلير ينتقد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويحملها نتيجة الهجرة

ياسر رشاد - القاهرة - فتح رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير النار على سياسات بريطانيا الحالية والتي أدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكيف انتهى الأمر ببريطانيا إلى الهجرة الجماعية.

وقال توني بلير مقابلة حصرية مع جوردي جريج، رئيس تحرير صحيفة الإندبندنت ، سلط السير توني بيري الضوء على الطريقة التي "أضعفنا أنفسنا في المملكة المتحدة نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانتقد توني بلير، الذي يوصف بأنه رئيس الوزراء البريطاني الأنجح في القرن الحادي والعشرين حزب المحافظين بسبب "وضع السياسة قبل السياسات" على مدى 14 عامًا، وهو ما أدى إلى فترة من عدم الاستقرار لم نشهدها منذ تولت مارجريت تاتشر السلطة في عام 1979.

وقال إن المحافظين حرفوا أسلوب مارجريت تاتشر إلى نوع من القومية من خلال التشكك المتطرف في أوروبا.

وفي مقابلة واسعة النطاق، عقب نشر كتابه " عن القيادة" ، سلط الضوء على:وهم" فلاديمير بوتن ولماذا يجب على حلفاء الغرب الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا.

وأكد توني بلير أهمية العمل مع الزعماء المثيرين للجدل – بما في ذلك دونالد ترامب – حيث كانت علاقته الشخصية مع رئيس الوزراء "بونجا بونجا" سيلفيو برلسكوني سبباً في فوز لندن باستضافة الألعاب الأولمبية على باريس.

وحث السير توني ستارمر، على "إصلاح العلاقة" مع الاتحاد الأوروبي، محذرا من أن القادة الغربيين يجب أن يستعدوا لحرب عالمية محتملة في عالم غير مستقر بسبب التوتر بين أمريكا والصين، وغزو فلاديمير بوتن "الوهمي" لأوكرانيا.

وأضاف توني بلير: "نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية إصلاح العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك، يتعين علينا في الوقت المناسب أن نفكر كدولة في المكان الذي ننتمي إليه في العالم. أحد الأشياء التي تمنح أي دولة الطاقة والرغبة في مواجهة كل التحديات هو أنها تعرف المكان الذي تندرج فيه ".

وأردف: "بحلول منتصف هذا القرن، سوف يكون لدينا ثلاث قوى عظمى - أمريكا والصين والهند، وسوف تكون كل الدول الأخرى صغيرة بالمقارنة بهم".

ورغم عدم رغبته في تقديم تعليق مستمر على حكومة ستارمر، فإن السير توني يختلف مع رئيس الوزراء الحالي بشأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي - حيث يرفض السير كير مخطط تنقل الشباب الذي من شأنه أن يسمح بسفر أسهل لمن هم دون سن الثلاثين.

وقال "أنا شخصياً أعتقد أن تنقل الشباب داخل أوروبا سيكون أمراً جيداً بالنسبة لنا، ولكن كما تعلمون، يتعين على الحكومة أن تتخذ احتياطاتها بشأن هذا الأمر".

وانتقد السير توني بلير بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفشله في الوفاء بوعده الكبير الوحيد المتمثل في الحد من الهجرة، واصفًا إياه بأنه "أمر غير عادي تمامًا" أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة الهجرة" حيث أظهرت أحدث الأرقام أن صافي الهجرة بلغ 764 ألف شخص في عام 2022.

وقال "أتفهم أن هذا لم يكن القصد، لكن النتيجة هي أن لدينا مستويات أعلى من الهجرة ومستويات عالية من الأشخاص الذين يجلبون معالين إلى البلاد".

وحول الحرب الدائرة بين روسيا وأوكانيا، علق توني بلير: "يقول الأشخاص الذين أحترم آراءهم إننا نقترب من فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. وإذا ما انتهى بنا المطاف إلى صراع عالمي كبير، فمن المؤكد أن ذلك سوف يكون نتيجة لتدهور العلاقات الأميركية الصينية".

وأضاف رئيس الوزراء السابق: "أجد صعوبة في تصديق أن أميركا أو الصين تريد استمرار مثل هذا الصراع. فالصين لديها مصلحة هائلة في الاستقرار. ولكن ما فعلته روسيا في أوكرانيا غير الحكمة التقليدية. وأعتقد أنه يتعين علينا أن نشعر بالقلق، لأن لدينا أيضاً نقاط اشتعال مثل تايوان، ومن الواضح أن ما يفعله بوتن في أوروبا قد يؤدي إلى هذا".

وأضاف أن "عواقب مثل هذا الصراع ستكون مدمرة للغاية، لذا آمل ألا يقدم الناس على ذلك، لكن يتعين علينا الاستعداد لكافة الاحتمالات".