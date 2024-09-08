الطيران الامريكي والبريطاني يشن ثلاث غارات في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت قناة "المسيرة" اليمنية بأن الطيران الأمريكي والبريطاني شن ثلاث غارات على مواقع في منطقة ميتم شرق مدينة إب اليمنية، وفقا ل"روسيا اليوم".

وقد أفادت "روسيا اليوم" أن "حزب الله" اللبناني أطلق صلية صاروخية مكثفة من لبنان باتجاه كريات شمونة ومستوطنات محيطة في اصبع الجليل شمال إسرائيل ومن جهته رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي وجوي.

وأفادت مراسلتنا بانفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدية في أجواء مدينة الخيام في القطاع الشرقي.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة ومحيطها للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

وأصدر "حزب الله" بيانا تعليقات على الرشقات الصاروخية، ذكر فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء الذي طال الطواقم ‏الطبية في بلدة فرون وأدى إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية يوم الأحد 8-9-2024 مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق".‏