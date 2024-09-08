مخرجة أمريكية تندد بالإبادة الإسرائيلية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نددت المخرجة الأميركية سارة فريدلاند بـ"الإبادة الإسرائيلية في غزة"، وذلك أثناء تسلمها جائزة في مهرجان البندقية السينمائي، امس السبت، في ختام دورته الحادية والثمانين، وفقا ل"وفا".

وحصلت المخرجة على جوائز عدة، بينها في فئة أفضل إخراج، عن فيلمها (فاميليار تاتش(Familiar Touch ، الذي عُرض في قسم "أوريتزونتي" (Orizzonti) الموازي، والذي يتتبع رحلة امرأة ثمانينية في دار لرعاية المسنين.

وقالت فريدلاند على خشبة المسرح في الحفلة الختامية التي أقيمت في قصر السينما بالمدينة الإيطالية "باعتباري فنانة يهودية أميركية (...)، لا بد لي أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 للإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال".

وأضافت "أعتقد أن من مسؤوليتنا كعاملين في مجال السينما استخدام المنصات المؤسسية التي نعمل من خلالها للتصدي لإفلات إسرائيل من العقاب على الساحة العالمية. وأنا متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير".

وفي شباط/فبراير، أثار مهرجان سينمائي أوروبي كبير آخر، هو مهرجان برلين السينمائي، ندد عدد من الفائزين، بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

ودخلت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، قوة الاحتلال، على قطاع غزة شهرها الثاني عشر، حيث خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.