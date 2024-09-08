الرئيس الايراني يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة البريكس.. اكتوبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في أكتوبر المقبل، حسبما صرح السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، وفقا ل"سبوتنيك".

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن جلالي قوله، "أعتقد أنه (بزشكيان) سيشارك في قمة بريكس في قازان ، نحن نستعد حاليًا لهذه الزيارة حتى تكون مفيدة وناجحة لعلاقاتنا الثنائية".

وأضاف، "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين ومع الجالية الإيرانية، وإلقاء كلمة في القمة".

وتتولى روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير لهذا العام الذي بدأ بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، هم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتنعقد قمة "بريكس" القادمة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، خلال الفترة بين 22 و24 أكتوبر 2024