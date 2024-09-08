إصابة ثلاثة مدنيين جراء قصف أوكراني في شيبيكينو

ياسر رشاد - القاهرة - قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بعد أن سقطت قذائف أطلقتها أوكرانيا على بلدة شيبيكينو.

و قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف"نقلت فرق الإسعاف امرأة في حالة خطيرة ورجلًا مصابًا بشظايا في الصدر إلى مستشفى محلي"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن شخصًا ثالثًا نُقل إلى المستشفى مصابًا بشظايا، مشيرًا إلى أن منزلين وأربعة مبان اشتعلت فيها النيران.

وتتعرض بيلجورود كثيرًا لقصف وهجمات بطائرات مسيّرة من جانب أوكرانيا خلال الحرب، وهي مجاورة لمنطقة كورسك، التي تحتل القوات الأوكرانية مساحة كبيرة منها بعد توغل عبر الحدود الشهر الماضي.