8 طائرات و200 عنصر إطفاء.. محاولات لإخماد حريق غابات بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

واصل أكثر من 200 عنصر إطفاء تساندهم طائرات ومروحيات، مكافحة حريق غابات هائل في منطقة جبلية بوسط ألمانيا لليوم الثاني على التوالي.

واندلع الحريق في جبال هارتس الجمعة، ممّا دفع إلى إجلاء حوالي 500 من المتنزهين والسياح من المنطقة.

وتشارك 4 طائرات إطفاء و4 مروحيات في جهود مكافحة الحريق في جبل بروكن، وفقا لسكاي نيوز.

ونُشر حوالي 250 عنصر إطفاء، أمس السبت، لمكافحة الحريق، حسبما أفاد متحدث باسم مقاطعة هارتس الواقعة في ولاية ساكسونيا أنهالت.

وقال المتحدث مايكل راندهان شولكه: "إن الشرطة منعت الوصول إلى المنطقة".

وأفادت السلطات في متنزه هارتس الوطني الذي يشمل المنطقة المتضرّرة، أنّه تمّ إغلاق جميع مسارات المشي حول بروكن.

وطلبت إدارة المتنزه في رسالة على موقعها الإلكتروني من المواطنين عدم دخول المنطقة تحت أي ظرف من الظروف، وإلا فإنكم ستعرّضون أنفسكم للخطر وتعيقون عمل عناصر الإطفاء.

وعمل حوالي 150 عنصر إطفاء ترافقهم طائرات ومروحيات، على إخماد الحريق الجمعة، لكن بعضهم اضطرّوا للتراجع مع انتشار الحريق بسرعة.

واندلع حريق غابات هائل في جبال هارتس في سبتمبر 2022، إذ أعلنت السلطات في حينه حال الطوارئ وتصدى المئات من عناصر الإطفاء للحريق على مدى أيام عدة.

وشهدت ألمانيا درجات حرارة أعلى في الصيف في السنوات الأخيرة، مثلها كمثل البلدان الأخرى.

واشتدت هذا العام موجات الحر في جميع أنحاء العالم، وقال العلماء إن ذلك نتيجة تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان.