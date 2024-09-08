11 توصية في مؤتمر الغدد الصماء بطب عين شمس لتحسين حياة مرضى السكري -(تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فعاليات المؤتمر الأول للغدد الصماء والسكر، الذي نظمه قسم الغدد الصماء والسكر بمستشفى الباطنة بكلية الطب، جامعة عين شمس.

جاء ذلك بحضور الأطباء البارزين، من بينهم الدكتور شريف وديع، أستاذ الرعاية المركزة بجامعة عين شمس ومستشار وزير الصحة للطوارئ، الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة والسكان، الدكتور حاتم الجمل، رئيس وحدة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب بجامعة عين شمس، الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الباطنة الجامعي.

أشرف على المؤتمر الدكتور طارق ماجد رئيس الأقسام، بينما تولت الدكتور سلوى صديق، رئيس وحدة الغدد الصماء بجامعة عين شمس، منصب رئيس المؤتمر.

وشارك في الفعاليات عدد من أساتذة الغدد الصماء والسكر، وأمراض النساء والولادة، والتغذية العلاجية، والطب النفسي، الآشعة التداخلية وقسم الحساسية والمناعة وقسم الرمد حيث تم تبادل الأفكار والخبرات لمواجهة التحديات الصحية التي تتعلق بأمراض الغدد الصماء والسكر.

اختتم المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها ضرورة الكشف المبكر لمرض سكر الدم وتشخيصه مع الاستمرار فى دعم مبادرة مائة مليون صحة هام لتفادى حدوث المضاعفات كما أنه لابد من الغذاء الصحي وممارسة الرياضة الخفيفة لإنقاص الوزن إلي جانب العلاج الطبي.

كما أكد أن استخدام الأدوية الحديثة التي لها تأثير علي الكلى والقلب يؤدي إلى انخفاض في معدلات تأثير مرض السكر على الكلي والقلب وحدوث الجلطات، ومتابعة قياس مستوى السكر بأجهزة ال CGM ( continous glucose monitoring) أمر هام لمرضى السكر من النوع الأول ومرضى السكر من النوع الثانى الملتزمين بالانسولين.

وناقش امتداد البحث العلمى بالجوانب الخاصة بالغدد الصماء والتأثيرات الخاصة بالهرمونات والعلاج الجينى ومحاولات تطبيقها بشكل مدروس اتباعاً لنهج الدولة فى البحث العلمى.

وأوصى بأن ضغط الدم من الأمراض المزمنة التى يجب التدقيق فى تشخيصها ووصف العلاج المناسب لتقليل إصابة الاعتلال الكلوى وجلطات القلب، حيث تعود نسبة كبيرة من أسباب الضغط إلى أورام الغدة الكظرية ويجب التنويه واستشارة المتخصصين فى حالة عدم الاستجابة للعلاجات الأولية والمتعارف عليها.

أما فى حالات الحمل واعتلال الغدة الدرقية والكظرية وسكر الحمل، تم التنسيق مع أساتذة أمراض النساء والتوليد على عمل عيادة مشتركة لمتابعة هذه الحالات وذلك لتحقيق الفائدة الأهم للأم والجنين.

كما أوصى بوجوب تشخيص أمراض ارتفاع الدهون بالدم والكوليسترول التى تؤدى للإصابة بأمراض تصلب الشرايين لتحديد الجرعة العلاجية كما أن الفائدة المرجوة من استخدامهم أعلى من حدوث بعض الاعراض الجانبية لها والتى يقوم الطبيب بتشخيصها وتقليل أثارها ، وأدوية الغدة الدرقية يجب ان يتم أخذها على معدة خاوية وبعيداً عن أى ادوية أخرى.

أوصى أيضا بضرورة الفحص الدوري للقدمين للإطمئنان على سلامة الأوعية الدموية والأعصاب الطرفية للحفاظ علي سلامة القدمين، وختاماً أصبح التردد الحرارى لنتوءات الغدة الدرقية الحميدة من الآليات الحديثة الآمنة والفعالة وبأعراض جانبية أقل.

تُشكل هذه التوصيات خطة مكثفة لتحسين رعاية مرضى الغدد الصماء والسكري، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال، بما يتماشى مع الجهود الوطنية في الرعاية الصحية.