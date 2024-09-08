الدفاع الروسي: تدمير 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورد وكورسك

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية، الليلة الماضية، طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مقاطعة كورسك.

وبحسب ما أوردته" سبوتنيك،" قالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إنه "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وثالثة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.