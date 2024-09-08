الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 3 مواطنين بجنين اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدتي اليامون وعرابة، في محافظة جنين، وفقا ل"وفا".

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أنس عبد الرؤوف خمايسة من بلدة اليامون، وهاني عصام نواف في بلدة عرابة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

فيما اعتقلت الشاب أحمد زياد أبو الهيجاء وذلك أثناء مروره عبر معبر الكرامة حيث كان عائدا من الأردن.

وقد استشهد 5 مواطنين، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد خمسة مواطنين من عائلة مرسي، إثر قصف الاحتلال لمنزل في منطقة العلمي بالمخيم، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,939 مواطن، وإصابة 94,616 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.