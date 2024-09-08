لجنة الرياضة في "التيار الوطني" نفت خبر مغادرة باسيل نهائيات بطولة الميني فوتبول: وزع الكؤوس والميداليات

أعلنت اللجنة المركزية للرياضة في "التيار الوطني الحر"، في بيان، أن "مواقعاً إلكترونية سارعت إلى نشر خبر كاذب عار من الصحة جملة وتفصيلًا، عن مغادرة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نهائيات بطولة التيار الوطني الحر للميني فوتبول التي اختتمت بعد ثلاثة اشهر من المباريات في مختلف اقضية لبنان".

وذكرت اللجنة، أن "باسيل قد حضر المباريات وبقي لساعات حتى انتهاء المباراة النهائية ووزع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة وأخذ الصور التذكارية مع الفرق المشاركة، الفائزة والخاسرة على حد سواء"، لافتةً الى أن "هذه الإشاعات والتلفيقات ما هي إلا تعبير عن الإستهداف الممنهج للتيار ورئيسه وأي نشاط يبادر إليه، وعن حال الإفلاس المدويّ للمحرضين على كتابتها ونشرها".