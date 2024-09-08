أمير الكويت يقبل استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحف كويتية، يوم الأحد، أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي.

ووفقًا لمرسوم أميري صدر عن الديوان، تم تعيين نورة سليمان سالم الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، لتولي منصب وزير النفط بالوكالة إلى جانب مهامها الحالية. وجاء هذا القرار حسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول أسباب استقالة العتيقي، ما ترك الباب مفتوحًا للتكهنات حول خلفيات القرار. ومع ذلك، أثار التعديل الوزاري اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد، في ظل التحديات التي تواجه قطاع النفط الكويتي.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت تشهد فيه الكويت تغييرات حكومية متكررة، مما يعكس الحراك الدائم داخل الإدارة الكويتية لمواكبة التحديات الداخلية والخارجية.

القيادة الوسطى الأمريكية تعلن تدمير 3 مسيرات ومنظومتين صاروخيتين للحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم، أنها تمكنت من تدمير ثلاث طائرات مسيرة ومنظومتين صاروخيتين تابعتين لجماعة الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر عسكرية أمريكية، بأن العمليات تمت في إطار الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأكدت القيادة الوسطى أن هذه الهجمات تأتي ردًا على التهديدات المستمرة التي تشكلها جماعة الحوثيين على الأمن الإقليمي، وأن القوات الأمريكية تعمل على تعزيز الجاهزية لحماية الحلفاء والشركاء في المنطقة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع عن كثب، مع التأكيد على التزامها بدعم الاستقرار الإقليمي وردع أي تهديدات تمس مصالحها أو مصالح حلفائها.

قائد الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني محاصر من العراق واليمن ولبنان وكابوس ردنا يجعله يترقب ليلاً ونهارا

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الكيان الصهيوني يعيش حالة من الحصار الاستراتيجي، حيث يحيط به تهديد من عدة جبهات تشمل العراق واليمن ولبنان. وفي تصريحات صحفية اليوم، شدد سلامي على أن إسرائيل باتت تعيش في حالة من الترقب المستمر خوفًا من الرد الإيراني، والذي وصفه بالكابوس الذي يجبرها على الاستعداد ليلًا ونهارًا.

وأضاف سلامي أن المقاومة في المنطقة في حالة من الجهوزية القصوى للرد على أي عدوان إسرائيلي، مشيرًا إلى أن محور المقاومة يتوسع ويزداد قوة يوماً بعد يوم. وأوضح أن هذه التطورات الاستراتيجية جعلت إسرائيل في وضع صعب، حيث لا تملك حرية التحرك كالسابق، بسبب الحصار الذي يحيط بها من مختلف الاتجاهات.

واختتم قائد الحرس الثوري الإيراني تصريحه بأن الأيام المقبلة ستكشف عن مدى قوة محور المقاومة وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية، مؤكداً أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن شعوب المنطقة ضد أي تهديدات إسرائيلية.