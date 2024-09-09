شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إجلاء أكثر من 5000 شخص في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت السلطات الأمريكية أمس الأحد، أوامر بإجلاء إلزامي لأكثر من 5000 شخص في ولاية كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات الشديدة التي امتدت على مساحة تقدر بـ 17 ألف فدان، وخرجت عن السيطرة جنوب الولاية.

وأفاد الدفاع المدني في الولاية بأن طواقمه لم تتمكن من احتواء الحريق الذي يهدد أكثر من 8000 مبنى، حتى صباح الأحد، كما أن الحرارة المستمرة تزيد من مخاطر نشوب حرائق جديدة.

