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أمريكا.. إجلاء أكثر من 5000 شخص في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدرت السلطات الأمريكية أمس الأحد، أوامر بإجلاء إلزامي لأكثر من 5000 شخص في ولاية كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات الشديدة التي امتدت على مساحة تقدر بـ 17 ألف فدان، وخرجت عن السيطرة جنوب الولاية.
وأفاد الدفاع المدني في الولاية بأن طواقمه لم تتمكن من احتواء الحريق الذي يهدد أكثر من 8000 مبنى، حتى صباح الأحد، كما أن الحرارة المستمرة تزيد من مخاطر نشوب حرائق جديدة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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