بيضون: المهمة التي تضطلع بها التربية في صناعة الإنسان هي العلاج الحقيقي لأزمة الأخلاق

كرّمت ثانويّة بلال فحص في تول -النبطية تلامذتها الناجحين والمتفوّقين في الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، دفعة "التحدي والريادة" برعاية عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون.

واشار بيضون في هذه المناسبة الى أن "هذا اللقاء الذي يجمعنا في رحاب الذكرى السادسة والأربعين لتغييب الإمام الصدر، في حفل تخريج طلاب ثانوية الشهيد بلال فحص، واحدة من درر مؤسسات أمل التربوية، نلتقي اليوم في خير المناسبات، حيث الصمت أنطق نفسه متفائلاً في زمن التحديات، وحيث القلب ينبض بقلق الوطن والمواطن وتتزاحم الأهوال، فتأتي رحابة اللقاء مهللة لقدومكم".

ولفت الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري أبى أن يسلب الطالب الجنوبي حقه في التفوق، فكان الإصرار على عدم حرمانه من الامتحانات الرسمية أو تمييزه عن أقرانه طلبة لبنان سبيلاً لإحراز التفوق، وكان المتفوقون في لبنان جنوبيين رغم كل التشويش ومحاولات تثبيط الهمم؛ وكان النجاح للوزارة التربية بشخص وزيرها وفريقه الذي خضنا معه هذا الاستحقاق الموحد على مساحة الوطن. إرادة التحدي وثبات المقاومين؛ وثانيا للبنان، كل لبنان، بأسرة التربوية مجتمعة التي خاضت هذا الاستحقاق موحدة، ورجعت منتصرة للوطن الكبير".

ورأى أن "المهمة التي تضطلع بها التربية في صناعة الإنسان هي العلاج الحقيقي لأزمة الأخلاق وأزمة الضمير التي تغلف الممارسة السياسية الموسومة بالطائفية والمذهبية البغيضة، والتي من شأنها أن تصيب الوطن بمقتل، أو في أحسن الأحوال تضعف سبل مجابهة التحديات التي تفرضها انقسامات الداخل وأطماع الخارج على لبنان، وليس آخرها العدوان الإسرائيلي على السيادة اللبنانية التي تستلزم منّا التمسك بالمقاومة أكثر فأكثر والاعتصام بحبل الوحدة والتوافق اللبنانيين".