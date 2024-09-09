بوشكيان طلب سحب البند 29 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات من جدول أعمال الحكومة غدًا

طلب وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، من الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، "سحب البند 29 من جدول أعمال مجلس الوزراء المقرّر عقده غدًا"، والقاضي بطلب وزارة الصناعة "الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات)".
وشرح أنّ "الطّلب يحتاج إلى المزيد من الدّرس"، مؤكّدًا أنّ "القرار الّذي اتّخذه نابع من المصلحة الوطنيّة".
وكانت قد أعلنت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، أنّ المجلس يعقد جلسةً عند السّاعة التّاسعة من يوم الثّلثاء الواقع فيه 10/9/2024 في السّراي الحكومي، للبحث في سلسلة من المواضيع المبنيّة على جدول أعمال جرى توزيعه على الوزراء، إضافة إلى عرض وزير الماليّة للتّقرير حول مشروع الموازنة العامّة للعام 2025، والموزَّع بتاريخ 30/8/2024. وأشارت إلى أنّ كذلك، ستُستكمل الجلسة عند السّاعة 3:30 بعد الظّهر، للبحث في مشروع قانون الموازنة العام للعام 2025.
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