التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، المديرة التّنفيذيّة لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين على رأس وفد من البرنامج، في حضور منسّق "لجنة الطّوارئ الوطنيّة"وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين.
وقدّمت ماكين، تعازيها لميقاتي لخسارة ثلاثة عناصر من الدفاع المدني في بلدة فرون، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتناول البحث "ضرورة توسيع الدّعم واستدامته للعائلات اللّبنانيّة النّازحة من الجنوب بسبب النّزاع الحاصل، والاستعداد لتوسيع نطاق المساعدة على الصّمود والتّعافي عندما يسمح الوضع للنّاس بالعودة".
كما تمّ التطرّق إلى "ضرورة التّركيز على سبل دعم العودة الطّوعيّة والكريمة والمستدامة للنّازحين السّوريّين إلى وطنهم"، و"قمة الأمم المتحدة للمستقبل"ومشاركة لبنان فيها.
واجتمع ميقاتي أيضًا مع وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى بو حبيب وعرض مع وفد برنامج الأغذية لضرورة توسيع الدعم للعائلات النازحة من الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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