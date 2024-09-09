شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: الفلاحون دورهم حيوى فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، فلاحين مصر بمناسبة عيدهم، مؤكدًا على أهمية دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وأعرب رئيس حزب الوفد في بيان له، اعن تقديره العميق لتضحيات الفلاحين وجهودهم المستمرة في زراعة الأرض وتوفير الغذاء للمصريين، مؤكدا أن الفلاحين يمثلون العمود الفقري للزراعة المصرية، وأن عيدهم هو مناسبة للاحتفاء بما يقدمونه من عمل شاق وتفانٍ.

كما دعا رئيس الوفد إلى تعزيز الدعم الحكومي للفلاحين وتوفير الموارد اللازمة لهم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة إنتاجهم الزراعي.

وتمنى الدكتور عبدالسند يمامة لفلاحين مصر عيدًا سعيدًا، مؤكدًا على ضرورة الالتفاف حول قضاياهم ومطالبهم المشروعة لضمان مستقبل أفضل للزراعة المصرية.