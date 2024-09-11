خاص| لقاءات سرية بين قيادات تيغراي واريتريا (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - لأول مرة، وفي خطوة مفاجئة، كشف رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الدكتور دبريظيون قبريميكائيل ، عن وجود لقاءات واتصالات سرية ومباشرة بين قيادات النظامين في إريتريا وتيغراي.

سر الخلاف بين إريتريا وتيغراي

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مثير عقده أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، وكشف عن تفاصيل سرية وبالغ للأهمية، حيث أكد أن رئيس الحكومة المؤقتة لإقليم تيغراي، غيتاتشو ردا، كان قد أجرى لقاءات واتصالات سرية مع قيادات في الحكومة الإريترية، بهدف التوصل إلى اتفاقات سرية حول إحلال السلام وحل الخلافات المتجذرة بين الجانبين.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الدكتور دبريظيون قبريميكائيل، إن هذه التحركات عقدت بمعرفة وموافقة قيادة وياني تيغراي وبتنسيق مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، موجهًا اتهامات إلى غيتاتشو ردا، بمحاولة التهرب من الكشف عن تفاصيل هذه اللقاءات، ما أثار موجة من التساؤلات حول نواياه الحقيقية.

لم يُفصح دبريظيون، خلال المؤتمر، عن توقيت هذه الاتصالات، ما زاد الغموض حول الموضوع من جموع السياسيين، فضلًا عن عدم صدور أي تعليق رسمي من الحكومة الإريترية حتى اللحظة.

هذا المؤتمر الصحفي ألقى بظلاله على الصراع العميق والخلاف الحاد الذي يبدو أنه يتفاقم بين دبريظيون وغيتاتشو ردا، مما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في المنطقة.