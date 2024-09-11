في أول مناظرة لهم ..ترامب وهاريس يشتبكون بسبب الشأن الاقتصادي

ياسر رشاد - القاهرة - استحوذت مناظرة ترامب وهاريس على اهتمام الملايين خلال الساعات القليلة الماضية، مما جعلها الأكثر بحثا على جوجل، خاصة بعد اشتباك أراء الثنائي في بداية لقائهم.

ووفقا لرويترز.. اشتبك الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس بشأن الاقتصاد في اللحظات الافتتاحية لمناظرتهما الرئاسية الأولى التي عقدت في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت الشرقي (0100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)، وهي لحظة حاسمة في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر والتي شهدت منافسة متقاربة.



هاريس تهاجم خطة ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على السلع الأجنبية

وهاجمت هاريس، (البالغة 59 عامًا)، نية ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على السلع الأجنبية، وهو الاقتراح الذي شبهته بضريبة المبيعات على الطبقة المتوسطة، بينما روجت لخطتها لتقديم مزايا ضريبية للأسر.

وقالت هاريس في إشارة إلى سنواته كرئيس من 2017 إلى 2021: "ترك لنا دونالد ترامب أسوأ حالة بطالة منذ الكساد الأعظم، وما فعلناه هو تنظيف الفوضى التي خلفها دونالد ترامب".

فيما انتقد ترامب، (البالغ من العمر 78 عامًا)، هاريس بسبب التضخم المستمر خلال فترة إدارة بايدن، رغم أنه بالغ في تقدير مستوى ارتفاع الأسعار، كما تحول بسرعة إلى قضيته الرئيسية، الهجرة، مدعيًا مرة أخرى دون دليل أن المهاجرين من "مصحات المجانين" يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وأضاف أن التضخم "كان بمثابة كارثة بالنسبة للمواطنين، وبالنسبة للطبقة المتوسطة، ولكل الطبقات".

مصافحة هاريس لترامب

وقبل بدء المناظرة، كان هناك سؤال حول كيفية تحية هاريس وترامب، اللذين لم يلتقيا من قبل، لبعضهما البعض.

ولكن حسمت هاريس المسألة بشكل نهائي، حيث توجهت نحو ترامب على منصته، ومدت يدها وعرفت نفسها باسم "كامالا هاريس".



ويشكل اللقاء أهمية خاصة بالنسبة لهاريس، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون بأنهم لا يعرفون عنها ما يكفي، ودخلت هاريس السباق قبل سبعة أسابيع فقط بعد خروج الرئيس جو بايدن.

يذكر أن المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، والتي استضافتها شبكة إيه بي سي نيوز، تجري في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا، وكما اتفقت الحملات الانتخابية، لم يكن هناك جمهور حي وتم كتم صوت الميكروفونات الخاصة بالمرشحين عندما لم يكن دورهم في الحديث.