الانتخابات الأمريكية.. هاريس: أنا لست جو بايدن ولا دونالد ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إنه "من الواضح أنني لست جو بايدن، وكذلك، لست دونالد ترمب، وما أقدمه هو جيل جديد من القيادة لبلادنا".

وأضافت هاريس خلال المناظرة التي جمعتها مع ترامب الأربعاء أن "الشعب الأمريكي يريد شخصاً يجلب إحساساً بالتفاؤل بدلاً من الإساءة، أنا أؤمن بما يمكن أن نفعله لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، أريد أن أتحدث عن الخطط لمنحهم إعفاءً ضريبياً بقيمة 50 ألف دولار، أريد أن أتحدث عن خططي لدعم المشروعات الصغيرة، والعائلات الشابة، لمساعدتهم في لحظات مولد أطفالهم بإعفاء ضريبي يبلغ 6 آلاف دولار".

وتابعت: "أريد أن أقدم 25 ألف دولار مساعدة للراغبين في شراء منزل، هذه هي المحادثة التي يريدها الشعب الأمريكي، بدلاً من الإساءة والإهانات اللفظية".

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.