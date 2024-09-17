شكرا لمتابعة خبر عن عيادة حكومية متخصصة في رعاية الحيوانات الأليفة في عسير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد مقطع فيديو، وجود عيادة حكومية متخصصة في رعاية الحيوانات الأليفة في عسير.

وأشاد عدد من المواطنين خلال الفيديو بالدور الذي يقوم به الأطباء في المستشفى تجاه الحيوانات الأليفة، وطرق العلاج والمتابعة المتميزة من الأطباء.

والجدير بالذكر انه يجب أن تتوفر في المستشفيات البيطرية الخاصة قسم الاستقبال وقسم الفحص والتشخيص (عيادة الكشف والعلاج العام) وقسم الجراحة (عيادة الجراحة العامة للحيوانات الكبيرة والصغيرة) وقسم حجز الحيوان والطيور ويسمح بفتح عيادات أخرى حسب رغبة صاحب المستشفى مثل عيادة الأسنان والعيون … الخ، إذا توفر فيها الاشتراطات والتجهيزات اللازمة أو فتح قسم خاص للعناية بالحيوان يقوم بتقديم الخدمات التكميلية مثل قص الشعر وتقليم الأظلاف وتركيب الحدوة.