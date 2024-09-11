الانتخابات الأمريكية.. هاريس: أريد أكون رئيسة لكل الأمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، في كلمتها الختامية بالمناظرة مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب إنها تريد أن تصبح رئيسة لكل الأمريكيين.

وتابعت هاريس خلال مناظرتها أمام ترامب: "أريد أن أخلق اقتصاد الفرص، والاستثمار في المشروعات الصغيرة وحماية كبار السن، ومنح العائلات العاملة يد المساعدة، وخفض كلفة العيش، وحماية موقف أميركا في العالم، وأن نضمن الاحترام الذي نستحقه، سأكون رئيسة تحمي حريتنا و ديمقراطيتنا بما في ذلك حق المرأة في أن تقرر ما تفعله بجسدها".

وأضافت: "طوال فترة عملي كمدعية عامة، كان لدي عميل واحد وهو الشعب، لم أسأل ضحية أو شاهد، هل أنت ديمقراطي أم جمهوري، سألت هل أنت بخير؟".

وأكدت: "أريد أن أكون رئيسة لكل الأميركيين، وأنا أفكر فيما يمكن أن نفعله في الـ30 أو الـ40 عاماً القادمة".

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.