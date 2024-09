شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. كاليفورنيا ونيفادا تواجهان "وضعًا خطيرًا" جراء حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص بولاية #كاليفورنيا نتيجة اندلاع #حرائق_الغابات التي امتدت على مساحة تقدر بـ 17 ألف فدان.#اليوم



الدمام - شريف احمد - تعرضت المناطق الواقعة جنوبي كاليفورنيا بالولايات المتحدة لتهديدات جراء حرائق غابات واسعة عديدة أدت إلى مزيد من عمليات الإخلاء، في حين وجه مسؤولون في ولاية نيفادا تحذيرا لسكان منطقة رينو بالاستعداد للإخلاء مع تكشف الوضع الخطير اليوم الأربعاء.وتمثلت التهديدات المباشرة لمناطق جنوبي كاليفورنيا في حرائق الجسر والمطار التي خرجت عن نطاق السيطرة، وألحقت أضرارا بجودة الهواء. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)في حين من المتوقع حدوث طقس يساعد على نشوب حرائق في معظم غرب ولايتي يوتا ونيفادا - حيث يتعامل رجال الإطفاء مع حريق ديفيس الضخم، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي.ومن المتوقع أن يتقدم حريق ديفيس لمسافة تصل إلى سبعة أميال في تهديد قد يستمر ثلاثة أيام.