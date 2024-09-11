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أمريكا.. كاليفورنيا ونيفادا تواجهان "وضعًا خطيرًا" جراء حرائق الغابات

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تعرضت المناطق الواقعة جنوبي كاليفورنيا بالولايات المتحدة لتهديدات جراء حرائق غابات واسعة عديدة أدت إلى مزيد من عمليات الإخلاء، في حين وجه مسؤولون في ولاية نيفادا تحذيرا لسكان منطقة رينو بالاستعداد للإخلاء مع تكشف الوضع الخطير اليوم الأربعاء.
وتمثلت التهديدات المباشرة لمناطق جنوبي كاليفورنيا في حرائق الجسر والمطار التي خرجت عن نطاق السيطرة، وألحقت أضرارا بجودة الهواء. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حرائق الغابات

في حين من المتوقع حدوث طقس يساعد على نشوب حرائق في معظم غرب ولايتي يوتا ونيفادا - حيث يتعامل رجال الإطفاء مع حريق ديفيس الضخم، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي.
ومن المتوقع أن يتقدم حريق ديفيس لمسافة تصل إلى سبعة أميال في تهديد قد يستمر ثلاثة أيام.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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