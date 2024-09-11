تحرير الجيش اللبناني يحرر 8 فلسطينيين بعد خطفهم من قبل عصابة إجرامية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني ، اليوم ،عن نجاحه في تحرير ثمانية فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة في بيروت، كانوا قد تعرضوا للخطف على يد عصابة إجرامية ، وقد قامت العصابة بخطفهم بعد استدراجهم إلى منطقة البقاع تحت زعم تأمين هجرتهم إلى أوروبا بطرق غير شرعية.

ووفقًا لبيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، فقد طلبت العصابة فدية للإفراج عن المخطوفين. في استجابة سريعة، قامت مديرية المخابرات بتنفيذ عملية أمنية معقدة شملت عمليات رصد ومتابعة مكثفة، بالإضافة إلى مداهمات أسفرت عن تحرير المخطوفين في منطقة الهرمل على الحدود اللبنانية السورية.

وأشار البيان إلى أن العملية أدت إلى توقيف شخص لبناني يدعى "ع. ع."، الذي كان مسؤولاً عن نقل المخطوفين من بيروت إلى منطقة البقاع. وقد بدأت السلطات التحقيق مع الموقوف تحت إشراف القضاء المختص، مع استمرار الجهود للقبض على بقية أفراد العصابة.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني أن التحقيقات مستمرة للكشف عن كافة تفاصيل القضية واعتقال جميع المتورطين في عملية الخطف. كما أعربت عن عزمها على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين وحمايتهم من أي تهديدات إجرامية.

كتائب القسام: قصفنا مقر اللواء الغربي 300 في الجليل الغربي بـ30 صاروخًا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم ، أنها نفذت قصفًا صاروخيًا مكثفًا استهدف مقر اللواء الغربي 300 التابع للقوات الإسرائيلية في خربة ماعر بالجليل الغربي، مشيرةً إلى أنها أطلقت نحو 30 صاروخًا على الموقع.

ووفقًا لبيان صادر عن كتائب القسام، فقد استهدف القصف مرابض المدفعية التابعة للواء الغربي 300، بالإضافة إلى مركز صيانة اللواء وتجمعات قوات العدو في الموقع. وأكدت الكتائب أن الهجوم جاء رداً على التصعيدات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، واستهدف مواقع استراتيجية بهدف تقليص قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.

وقال البيان: "لقد قمنا بتوجيه ضربة قوية لمقر اللواء الغربي 300، ونحن مصممون على متابعة مقاومتنا ضد العدوان. هذا الهجوم يهدف إلى إضعاف قدرة العدو على تنفيذ أي اعتداءات إضافية."

من جهته، أفادت تقارير إسرائيلية أولية أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في الموقع المستهدف، لكن لم يتم تأكيد أي إصابات بشرية على الفور. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تحقيقًا في الحادث، مشيرًا إلى أنه يتابع الوضع عن كثب ويعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن القصف يأتي في سياق تصعيد مستمر بين الجانبين، حيث تشهد الحدود بين لبنان وفلسطين توترات متزايدة. وأكدت كتائب القسام أنها ستواصل عملياتها العسكرية طالما استمر التصعيد الإسرائيلي ضد غزة.

وفي ردود فعل دولية، أعربت بعض الأطراف عن قلقها من تصاعد العنف على الحدود، داعيةً إلى ضرورة العودة إلى الحوار والتهدئة لتفادي المزيد من التصعيد. وشددت الجهات الدولية على أهمية حماية المدنيين والحد من التداعيات الإنسانية للنزاع.