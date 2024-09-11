صفارات الإنذار تقطع مؤتمر وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - في لحظة غير متوقعة، قطع مؤتمر رفيع المستوى بين وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا ، قبل قليل مساء اليوم الأربعاء بعد دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها ، واستدعى الوضع الطارئ إجلاء الوزراء إلى الملاجئ فورًا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وصل إلى أوكرانيا في زيارة تعتبر خطوة بارزة لدعم كفاح أوكرانيا ضد الحرب الروسية. وكانت زيارة بلينكن، الذي رافقه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تهدف إلى مناقشة كيفية تقديم الدعم المباشر لأوكرانيا وتعزيز التعاون بين الدولتين وكييف.

أثناء الزيارة، التقى بلينكن بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين، حيث تم بحث أهداف كييف وكيفية دعم واشنطن لتحقيقها. وأكد بلينكن على أهمية توقيت الزيارة في ظل التصعيد العسكري الحالي، حيث يشهد الخريف موسمًا من القتال المكثف مع تصاعد العدوان الروسي.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي الدول الغربية إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى ورفع القيود المفروضة على استخدامها، في محاولة لتحسين القدرة الدفاعية لأوكرانيا التي لا تزال تحت ضغط كبير.

على الرغم من التوغل الذي نفذته القوات الأوكرانية عبر الحدود داخل روسيا الشهر الماضي، إلا أن القوات الروسية تواصل تقدمها في الشرق. كما حذر بلينكن من أن التعاون بين روسيا وإيران، بما في ذلك الإمدادات الأخيرة من الصواريخ الباليستية إلى موسكو، يشكل تهديدًا أوسع للأمن الأوروبي.

تأتي هذه التطورات في وقت حاسم بالنسبة لأوكرانيا، حيث تسعى للحصول على دعم دولي متزايد في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة. ومن المتوقع أن تستمر الجهود الدولية لتقديم الدعم وتعزيز الدفاعات الأوكرانية في ظل التوترات الحالية.

الهجوم على مفتي طاجيكستان داخل مسجد في دوشانبي

أفادت وزارة الداخلية في طاجيكستان بتعرض المفتي سعيد مكرم عبد القادر زاده، الهجوم بسكين من قبل شخص مجهول في المسجد المركزي بالعاصمة دوشانبي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الحادث وقع بعد انتهاء صلاة العشاء اليوم الأربعاء، حيث قام المعتدي، الذي وصفته الوزارة بأنه كان بدوافع عدائية، بمهاجمة المفتي بسكين داخل المسجد.

وأكد البيان أن المفتي تعرض لجروح طفيفة، وتمت معالجته من قبل الأطباء الذين قدموا له الإسعافات الأولية، قبل أن يغادر المستشفى في وقت لاحق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض على المهاجم على الفور من قبل ضباط الأمن الذين كانوا يتواجدون بالقرب من المسجد، لكن لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن.

الوزارة أكدت أنها تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، وتعمل على تحديد دوافع المعتدي والبحث عن تفاصيل إضافية حول الحادث.