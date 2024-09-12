قطع التيار الكهربائي عن حي النصر بمدينة الطور لمدة 5 ساعات.. المناطق والمواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة جنوب سيناء، قطع التيار الكهربائي اليوم الخميس، عن حي النصر بمدينة طور سيناء.

تتضمن المناطق التى تشهد انقطاع للتيار الكهربائي:"عمارات الـ 83 بحي النصر، عمارات التمويل الإماراتي، سوق بدر الحضاري، المخابز والمحلات بالحي"، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة المبرمجة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه من المقرر أن يجري برنامج الصيانة المبرمجة لمدة 5 ساعات ونصف بداية من الساعة 9:30 صباحًا، وحتى الساعة 3 ظهرًا.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.